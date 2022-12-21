Мужчин уже не хватает? пригожин хочет набирать в ЧВК "Вагнера" зэчек

Пригожин ответил на запрос российского депутата

Российская частная военная компания "Вагнера", которая известна вербовкой в свои ряды заключенных из тюрем, выразила готовность отправлять на войну в Украине женщин, отбывающих наказания.

На канале пресс-службы владельца ЧВК пригожина, сегодня, 21 декабря появился пост, в котором он отвечает российскому депутату законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Вегнеру. Последний сообщил, что якобы к нему обращается коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. По его словам, они изъявили желание отправиться в зону так называемой "специальной военной операции".

"Еще в марте текущего года я ставил вопрос перед руководством области об участии заключенных в специальной военной операции. Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестёр, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим", — заявил депутат.

В своем сообщении к пригожину он попросил рассмотреть данное обращение.

В ответ на это пригожин заявил, что полностью поддерживает такую инициативу.

"Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем", — сказал пригожин.

Напомним, ранее мы писали, что сын пригожина мог находиться на объекте, который ВСУ накрыли ударом HIMARS.

Также мы сообщали, что ФБР объявила в розыск владельца ЧВК "Вагнера" пригожина и обещает за него большую награду.