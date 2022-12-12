Сын пригожина помог ВСУ уничтожить множество вагнеровцев? Что известно

В сети появилось фото якобы сына пригожина на базе "вагнеровцев"

Накрытий ударом HIMARS отель "Гостевой дом Жданова" в Кадиевке (временно оккупированный населённый пункт Луганской области), где члены ЧВК "Вагнера" обустроили базу, мог посещать сын евгения пригожина павел.

Эксперт исследовательской группы Bellingcat Арик Толер обратил внимание на фото, которое стало распространятся в сети. На нём, как утверждается, запечатлен сын владельца ЧВК "Вагнера", стоящий на фоне здания с надписью "гостевой дом Жданова". Снимок появился в одном из Telegram-каналов 10 декабря — за день до удара ВСУ по базе наемников.

Фото на котором якобы изображен сын пригожина

Толер сравнил фотографии с удалённого аккаунта сына пригожина в соцсети "Вконтакте" с исходным изображением и пришел к выводу, что точно установить факт его присутствия в отеле сложно, однако в тоже время он не увидел ничего, что исключало бы это.

Фото со страницы павла в ВК

"Мы знаем, что Павел воюет в Украине, это не вызывает сомнений — но он ли это на месте, которое недавно подверглось удару 2HIMARS? Я не думаю, что мы можем сказать наверняка, просто взглянув на это изображение, так как фотография слишком размыта, но я не вижу ничего, что исключало бы его", — пишет Толер.

Стоит отметить, что, по заявлению главы военной администрации Луганской области Сергея Гайдая, в результате удара по отелю наёмники понесли большие потери.

Последствия удара HIMARS

При этом некоторые пользователи соцсетей предполагают, что именно фото сына пригожина могли навести HIMARSы прямо на цель.

Состояние своего сына уже успел прокомментировать и сам евгений пригожин. Так, в пресс-службе компании "Конкорд" в "Вконтакте", владельцем которой он является, на вопрос о состоянии павла ответили следующим образом:

"Доброй ночи. Мы связались с Евгением Викторовичем, публикуем его комментарий: "Не переживайте, с моим сыном всё в порядке".

Напомним, ранее мы писали о том, что ФБР объявила в розыск владельца ЧВК "Вагнера" пригожина и обещает за него большую награду.

Также мы сообщали о том, что в сети появилось видео того, как пригожин лично вербует зэков в ряды своей ЧВК.