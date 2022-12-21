Чоловіків уже не вистачає? пригожин хоче набирати у ПВК "Вагнера" зечок

Пригожин відповів на запит російського депутата

Російська приватна військова компанія "Вагнера", яка відома вербуванням у свої лави ув’язнених із в’язниць, висловила готовність відправляти на війну в Україні жінок, які відбувають покарання.

На каналі пресслужби власника ПВК пригожина, сьогодні, 21 грудня з’явився пост, в якій він відповідає російському депутату законодавчих зборів Свердловської області В’ячеславу Вегнеру. Свердловській області. За його словами, вони виявили бажання вирушити до зони так званої "спеціальної військової операції".

"Ще в березні поточного року я порушував питання перед керівництвом області про участь ув’язнених у спеціальній військовій операції. Зараз до мене звернувся колектив жінок, які відбувають покарання в ВК-6 міста Нижнього Тагілу Свердловської області. Вони готові відправитися в зону спеціальної військової операції як зв’язківці., лікарі, медсестри, щоб надавати там посильну допомогу нашим військовослужбовцям", — заявив депутат.

У своєму повідомленні до пригожина він попросив розглянути це звернення.

У відповідь пригожин заявив, що повністю підтримує таку ініціативу.

"Абсолютно з вами згоден. Не лише медсестрами та зв’язківцями, а також у диверсійних групах та снайперських парах. Всім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо", — сказав пригожин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що син пригожина міг перебувати на об’єкті, який ЗСУ накрили ударом HIMARS.

Також ми повідомляли, що ФБР оголосила у розшук власника ПВК "Вагнера" пригожина та обіцяє за нього велику нагороду.