Чоловіків уже не вистачає? пригожин хоче набирати у ПВК "Вагнера" зечок
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Пригожин відповів на запит російського депутата
Російська приватна військова компанія "Вагнера", яка відома вербуванням у свої лави ув’язнених із в’язниць, висловила готовність відправляти на війну в Україні жінок, які відбувають покарання.
На каналі пресслужби власника ПВК пригожина, сьогодні, 21 грудня з’явився пост, в якій він відповідає російському депутату законодавчих зборів Свердловської області В’ячеславу Вегнеру. Свердловській області. За його словами, вони виявили бажання вирушити до зони так званої "спеціальної військової операції".
"Ще в березні поточного року я порушував питання перед керівництвом області про участь ув’язнених у спеціальній військовій операції. Зараз до мене звернувся колектив жінок, які відбувають покарання в ВК-6 міста Нижнього Тагілу Свердловської області. Вони готові відправитися в зону спеціальної військової операції як зв’язківці., лікарі, медсестри, щоб надавати там посильну допомогу нашим військовослужбовцям", — заявив депутат.
У своєму повідомленні до пригожина він попросив розглянути це звернення.
У відповідь пригожин заявив, що повністю підтримує таку ініціативу.
"Абсолютно з вами згоден. Не лише медсестрами та зв’язківцями, а також у диверсійних групах та снайперських парах. Всім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо", — сказав пригожин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що син пригожина міг перебувати на об’єкті, який ЗСУ накрили ударом HIMARS.
Також ми повідомляли, що ФБР оголосила у розшук власника ПВК "Вагнера" пригожина та обіцяє за нього велику нагороду.