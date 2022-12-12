Син пригожина допоміг ЗСУ знищити безліч вагнерівців? Що відомо

У мережі з’явилося фото нібито сина пригожина на базі "вагнерівців"

Накритий ударом HIMARS готель "Гостьовий дім Жданова" у Кадіївці (тимчасово окупований населений пункт Луганської області), де члени ПВК "Вагнера" облаштували базу, міг відвідувати син євгенія пригожина павло.

Експерт дослідницької групи Bellingcat Арік Толер звернув увагу на фото, яке поширилося в мережі. На ньому, як стверджується, зображено сина власника ПВК "Вагнера", що стоїть на тлі будівлі з написом "гостьовий будинок Жданова". Знімок з’явився в одному з Telegram-каналів 10 грудня за день до удару ЗСУ по базі найманців.

Фото на якому нібито зображено сина пригожину

Толер порівняв фотографії з віддаленого облікового запису сина пригожина в соцмережі "Вконтакте" з вихідним зображенням і дійшов висновку, що точно встановити факт його присутності в готелі складно, однак він не побачив нічого, що виключало б це.

Фото зі сторінки павла у ВК

"Ми знаємо, що Павло воює в Україні, це не викликає сумнівів — але чи він це на місці, яке нещодавно зазнало атаки HIMARS? Я не думаю, що ми можемо сказати напевно, просто глянувши на це зображення, оскільки фотографія занадто розмита, але я не бачу нічого, що виключало б його", — пише Толер.

Варто зазначити, що за заявою Голови військової адміністрації Луганської області Сергія Гайдая, внаслідок удару по готелю найманці мали великі втрати.

Наслідки удару HIMARS

При цьому деякі користувачі в мережі припускають, що саме фото сина пригожина могли навести HIMARS прямо в ціль.

Стан свого сина вже встиг прокоментувати сам євгеній пригожин. Так, у прес-службі компанії "Конкорд" у "Вконтакті", власником якої він є, на запитання про стан павла відповіли так:

"Добраніч. Ми зв’язалися з Євгеном Вікторовичем, публікуємо його коментар: "Не переживайте, з моїм сином все гаразд".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ФБР оголосила у розшук власника ПВК "Вагнера" пригожина та обіцяє за нього велику нагороду.

Також ми повідомляли про те, що в мережі з’явилося відео того, як пригожин особисто вербує зеків до лав своєї ПВК.