Убийца бабушки, нацист, наркоторговец: кого россиянам показали как "героических" вагнеровцев

Преступники, которые практически всю свою жизнь провели в колониях, теперь будут жить без судимостей среди россиян

Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин набирает в свою военную компанию опытных заключенных разных полов, на счету которых не одно убийство или кражи. В сети разоблачили нескольких завербованных зеков и показали их фото.

Журналист и аналитик Игорь Соловей в своем Telegram-канале поделился фотографиями четырех заключенных, которых после участия в войне Пригожин "помиловал".

Среди тех, кто теперь оказался на свободе, несмотря на богатое криминальное прошлое, были:

Александр Суетов , 34 года (левое фото). Осужден на 10 лет за серию налетов на питерские ювелирные магазины. На груди у него наколота нацистская свастика, по всей видимости, он был главным "денацификатором" в "Вагнере". Согласно информации из открытых источников, свастика стала в нацизме главным наследием ариософии, то есть идеи превосходства только одной нации — арийской.

, 34 года (левое фото). Осужден на 10 лет за серию налетов на питерские ювелирные магазины. На груди у него наколота нацистская свастика, по всей видимости, он был главным "денацификатором" в "Вагнере". Согласно информации из открытых источников, свастика стала в нацизме главным наследием ариософии, то есть идеи превосходства только одной нации — арийской. Денис Кинев , 41 год (второе фото). Уголовник-рецидивист, занимался кражами и разбоем, в ходе одного из нападений убил человека. Впервые был судим еще в 1999 году.

, 41 год (второе фото). Уголовник-рецидивист, занимался кражами и разбоем, в ходе одного из нападений убил человека. Впервые был судим еще в 1999 году. Анатолий Сальмин , 34 года (третье фото). Судим четыре раза за многочисленные кражи, угон и убийство.

, 34 года (третье фото). Судим четыре раза за многочисленные кражи, угон и убийство. Александр Никитин, 33 года (четвертое фото). Начал заниматься кражами и разбоем еще подростком, когда учился в пятом классе. Совершил не менее десятка преступлений.

А журналисты издания "Агентство" провели свое расследование, в ходе которого удалось опознать нескольких наркоторговцев, убийц и опытных воров. Все они — жители Санкт-Петербурга или Ленинградской области.

Так, Пригожин "помиловал" после убийства украинцев ветеринара Дмитрия Каравайчика, который был осужден в 2019 году на 17 лет за сбыт амфетамина. Его супруга Диана Грибовская, которая занималась производством наркотического вещества, была осуждена на 16 лет.

Сообщается, что Каравайчик был завербован в начале лета 2022 года и воевал в Украине 180 дней. И раз уж ему удалось выжить, то Евгений Пригожин был вынужден исполнить свое обещание и "помиловать" преступника. Теперь он отправится жить на свободу без судимости.

Еще один освобожденный заключенный — Александр Суетов. В 2020 году он был осужден на 10 лет строгого режима за организацию ОПГ. Под его руководством банда грабила ювелирные магазины в Питере.

Денис Кинев и Станислав Усачев — еще одни заключенные, которым удалось избежать смерти в Украине и вернуться на свободу в россии. Кинева осудили в 2011 года за разбой на пять лет, а Усачев в 2016 был осужден на 1 год и месяц лишения свободы за угон авто. Вероятно, после этого они совершали и другие преступления, раз отправились воевать в Украину из колонии.

Также Агентство выяснило, что на свободе оказался и Дмитрий Карягин, который в 2014 году убил свою 87-летнюю бабушку. В материалах дела сказано, что внук уговорил женщину продать ее квартиру за 820 тысяч рублей, затем вывез в гараж и ударил молотком по голове. От полученных травм и потери крови старушка скончалась. Но внук решил скрыть преступление и сообщил родственникам, что бабушка уехала в Украину к родственникам, поэтому об убийстве стало известно лишь через год.

В 2016 году суд приговорил Карягина к 14,5 года колонии строгого режима, где в 2022 году, спустя только 6 лет отбывания наказания, он встретился с Пригожиным и получил "помилование".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евгений Пригожин в Новый год посетил украинских пленных, которых держат в подвале без связи с родными. Он принес им ящик мандаринов и спросил, о чем те мечтают.