ЧВК "Вагнера" всплыла еще в одной европейской стране

США заинтересовались деятельностью наемников в Европе

Российская частная военная компания "Вагнер" расширяет свое присутствие в разных странах мира, и уже засветилась в Европе за пределами Украины.

Как сообщает Politico со ссылкой на заявления американских политиков и внутренние документы Белого дома, на этот раз деятельность этой ЧВК была обнаружена в Сербии.

Сообщается, что местный филиал появился в декабре 2022 года. Официально он называется российско-сербским центром "Орлы", а своей целью деятельности называет информационное противостояние с либералами рф, которые уехали из страны и ведут "антироссийскую деятельность".

Вместе с тем издание отмечает, что "вагнеровцы" на территории Сербии могут пребывать из-за эскалации напряжения с Косово.

Помимо Сербии члены этой ЧВК также усиливают присутствие в ЦАР и Мали.

"Правительство США обеспокоено тем, насколько ЧВК "Вагнера" вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", — рассказал один из собеседников издания.

Как известно, "вагнеровцы" чуть ли не с самого начала вторжения россии в Украину участвуют в боях против ВСУ, а наиболее известны они стали за непрекращающиеся попытки захватить Бахмут. При этом в западных СМИ появилась информация, что основатель ЧВК евгений пригожин хочет взять под свой контроль местные шахты по добыче соли и гипса.