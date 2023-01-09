ПВК "Вагнера" спливла ще в одній європейській країні

США зацікавилися діяльністю найманців у Європі

Російська приватна військова компанія "Вагнер" розширює свою присутність у різних країнах світу і вже засвітилася в Європі за межами України.

Як повідомляє Politico з посиланням на заяви американських політиків та внутрішні документи Білого дому, цього разу діяльність цієї ПВК була виявлена у Сербії.

Повідомляється, що місцева філія з’явилася у грудні 2022 року. Офіційно він називається російсько-сербським центром "Орли", а своєю метою діяльності називає інформаційне протистояння з лібералами рф, які виїхали з країни і ведуть "антиросійську діяльність".

Водночас видання зазначає, що "вагнерівці" на території Сербії можуть перебувати через ескалацію напруги з Косово.

Крім Сербії члени цієї ПВК також посилюють присутність у ЦАР та Малі.

"Уряд США стурбований тим, наскільки ПВК "Вагнера" втручається у внутрішню політику суверенних країн, порушує права людини та грабує їх мінеральні багатства", — розповів один зі співрозмовників видання.

Як відомо, "вагнерівці" мало не від початку вторгнення росії в Україну беруть участь у боях проти ЗСУ, а найбільш відомі вони стали за безперервні спроби захопити Бахмут. При цьому в західних ЗМІ з’явилася інформація, що засновник ПВК євген пригожин хоче взяти під свій контроль місцеві шахти з видобутку солі та гіпсу.