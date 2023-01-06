Має грошову "одержимість": стало відомо про справжню мету пригожина на Донбасі

Захоплення Бахмуту може бути забаганкою очільника ПВК "Вагнер", а не путінським наказом

Російський одіозний бізнесмен євген пригожин, який дозволив російській владі використовувати власну ПВК "Вагнер", може мати власні корисливі мотиви задля боротьби на Донбасі. У Білому домі переконані, що одна із причин такого тиску "вагнерівців" під Бахмутом криється в бажанні пригожина контролювати більшість видобувних шахт. Найбільше його можуть цікавити ті, що займаються виробництвом солі та гіпсу.

Про це йдеться у публікації Reuters. Журналісти, посилаючись на розмову із анонімним джерелом, пов'язаним з командою Джо Байдена, підкреслюють: очільник групи Вагнера хоче мати фінансовий зиск від війни в Україні.

Як відомо, Бахмут і район поблизу міста відомий в усьому світі завдяки потужному видобуванню солі, а також гіпсових матеріалів. Через бойові дії більшість шахт не працюють, процес виробництва зупинений. При цьому кількість запасів лишається ще достатньо великою, аби зацікавити людей, бажаючих незаконно збагатитися.

"Є ознаки того, що "одержимість" росії та пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами", — стверджує представник Білого дому.

Слід також додати, що деякі експерти переконані: насправді пригожин створив і далі зміцнює ПВК "Вагнер" не заради захоплення України. На думку журналіста Дениса Казанського, всі дії російського бізнесмена можуть бути в перспективі направлені проти кремля.

Додамо, що останнім часом до лав "вагнерівців" почали вербувати не лише російських в'язнів. Для більшого розширення свого контролю євген пригожин почав шукати нових людей по тюрмам Чечні.