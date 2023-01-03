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пригожин створює армію не для захоплення України: журналіст провів цікаву паралель

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Історія циклічна, тож не дивно, що пригожин має свого "попередника" Новина оновлена 03 січня 2023, 11:13
Історія циклічна, тож не дивно, що пригожин має свого "попередника". Фото Колаж "Телеграфу"

Цілком ймовірно, що у засновника ПВК "Вагнер" є свої плани на майбутнє російської федерації

Впливовий російський бізнесмен та політик євген пригожин, чиє ім'я тісно пов'язано із приватною військовою компанією "Вагнер", є вельми відомою людиною в росії. Однак він — далеко на перша людина в світовій історії, котра створила під свої вимоги і потреби озброєне угрупування, що отримало серйозну підтримку серед населення. Український журналіст Денис Казанський стверджує, що нинішній пригожин сильно нагадує грузинського кримінального авторитета 80-90-х років Джабу Іоселіані.

Як пише блогер у своєму Telegram-каналі, очільник ПВК "Вагнер" демонструє реальную схожість із Іоселіані. У його грузинського "попередника" також була власна військова компанія, котру він створив незадовго до серйозних політичних змін в країні.

"Грузинський кримінальний авторитет, який наприкінці 1980-х, передчуваючи веселі часи, створив воєнізовану оргіназацію "Мхедріоні", яка зрештою стала чимось середнім між приватною армією та організованою злочинною групою, — пояснює Казанський. — У 1991 році в Грузії розпочалася громадянська війна, тут "Мхедріоні" і нагодилася".

Джаба Іоселіані
Джаба Іоселіані

За словами журналіста, саме люди Іоселіані чи не найактивніше брали участь у процесі повалення режиму законного президента Гамсахурдіа. Після цього владу в Грузії захопила військова хунта, а сам Іоселіані (відомий за прізвиськом "Дюба") отримав визнання.

"От і злочинець пригожин із його "Вагнером" — це те саме. Свою армію він створює явно не для захоплення України, а з прицілом на подальші події в росії", — переконаний Денис Казанський.

Варто зазначити, що грузинський "прототип" пригожина недовго радів своїй далекоглядності. Вже у 1995 році від нового лідера Грузії Шеварднадзе Джаба Іоселіані отримав звинувачення у державній зраді, організації замаху на президента та кількох вбивствах. Кримінального авторитета приговорили до 11 років ув'язнення, утім в 2000 році він був помилуваний. Та довгого прожити чоловіку не судилося — у березні 2003 року Іоселіані був знайдений мертвим. Причиною смерті називають начебто крововилив у мозок.

Слід зазначити, що останнім часом євген пригожин вельми знахабнів. У новорічну ніч він перебував на окупованому Донбасі, спілкуючись із російськими окупантами та українськими полоненими.

Цілком ймовірно, що так поводитися йому дозволяє відчуття повного контролю над ситуацією, в тому числі тиску на російську армію з боку "вагнерівців".

Теги:
#Росія #Грузія #Денис Казанський #ПВК Вагнера #Євген Пригожин