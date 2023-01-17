Максимальна загроза: росія вивела більше ракетоносіїв у Чорне море

Росіяни тримають в акваторії поблизу Криму майже рекордну кількістю кораблів зі смертоносними снарядами

Ворог усього за кілька днів максимально швидко збільшив кількість ракетоносіїв із "Калібрами" у Чорному морі. Наразі розвідка нарахувала шість кораблів, які загалом мають на озброєнні одразу 44 крилатих ракети. Це майже рекорд для російської армії, адже попередня максимальна кількість дорівнювала 48 снарядам.

Детальніше про це розповіла очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. На її думку, вірогідність масованих ракетних ударів по Україні лишається високою, тому розслаблятися не варто.

"Ми говоримо про те, що ракетна небезпека лишається актуальною, — стверджує Гуменюк. — Тому що знаходження в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість — все це може свідчити про продовження ракетних атак".

За її словами, 44 ракети — це максимально можливий залп для наявних нині в акваторії Чорного моря шести ракетоносіїв. При цьому мінімум один із них — підводний човен — напередодні знаходився у пункті базування, що може свідчити про додаткове спорядження боєприпасами.

Закликає бути готовим до всього, навіть до найгірших сценаріїв із тотальним блекаутом, і очільник Одеської ОВА Максим Марченко. 16 січня він надав розпорядження місцевим муніципалітетам організувати якомога більшу кількість "пунктів незламності", аби за потреби ними могли скористатися абсолютно всі жителі Одещини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під ударом можуть опинитися не лише південні регіони України. Зокрема, Київ останнім часом почали атакувати за допомогою нової зброї — ракет С-400. Ми пояснювали, яку небезпеку мають подібні снаряди.

Також ми розповідали, яким додатковим способом рф може спробувати вдарити по українцям.

Водночас нагадаємо, що комбінований удар морських та повітряних дронів по базах окупантів у Севастополі та Новоросійську викликав чималу паніку у ворога і знизив його активність у Чорному морі.