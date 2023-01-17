Нова ракетна небезпека для Києва: яким містам ще вона загрожує

Експерт розповів, по яких містах можуть дістати окупанти із ЗРК і чому це небезпечно.

У ході недавнього ракетного обстрілу Києва 14 січня окупанти застосували ракети з зенітних комплексів С-300 і С-400. Ворог неодноразово використав їх для ударів по Харкову та Миколаєву, проте вперше використав для атаки українську столицю.

Раніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що можливе використання подібних комплексів проти Києва з території Росії і Білорусі, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що столиця була атакована зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку.

Як стверджує директор Defense Express Сергій Згурець, використання ЗРК С-300 і досконалішого С-400 становить для України серйозну небезпеку.

Хоча зенітні ракетні комплекси призначені для стрільби по повітряних цілях, їх можна застосовувати і проти наземних цілей, проте з меншою дальністю. Як стверджує військовий експерт, нова ракета ЗРК С-400 здатна вдарити по наземній цілі на відстані до 230 км (по повітряній цілі – 400 км). Тим самим ця ракета цілком здатна "дістати" до Києва навіть із прикордонних районів Брянської області Росії.

Куди дістане С-400 із Брянська.

Але що ще гірше – швидкість ракети 48Н6E комплексу С-400 становить до 2500 м/с, тобто відстань у 230 кілометрів на максимальній швидкості вона подолає всього за 1,5-2 хвилини, що робить практично неможливою ймовірність реакції та її перехоплення ПРО .

Така ситуація з іншим російським ЗРК — С-300. Щоправда, дальність його удару по наземних цілях вважається вдвічі меншою – близько 120 км, але цього вистачить для пуску Києвом з Білорусі. При цьому максимальна швидкість ракети комплексу становить 2000 м/с, отже, час підльоту не перевищить хвилини.

Радіус ураження С-300 з Білорусі

Як наголошує Сергій Згурець, у разі обстрілу ЗРК С-400 з Білорусі існують чотири небезпеки:

до зони поразки потрапляють не лише Київ, а й Житомир, Рівне, Луцьк та Львів;

не завжди буде можливість вчасно запобігти ракетній загрозі, яка була під час ударів по Києву;

зенітні керовані ракети, у разі ударів по наземних цілях, не точні і чим більша дальність — тим більша похибка. Отже, метою для атаки РФ може бути лише місто в цілому, тобто пуски ракет С-400 становлять значну загрозу для цивільних як невибіркову зброю;

засобів протидії цим ракетам у нас поки що немає.

Щоправда, з останнім ситуація може покращитись після постачання в Україну американського ЗРК Patriot, до оволодіння управлінням яким уже розпочали бійці ЗСУ.

Водночас можливостей ЗРК також може виявитися недостатньо для боротьби з новою небезпекою, адже відомо, що швидкість мети, що перехоплюється американським комплексом, обмежується 1800 м/с, тоді як російські ракети розганяються до 2000-2500 метрів.

Радіус ураження С-300 та С-400 з Білорусі та з Брянська.

Простіше кажучи, збити ворожу ракету Patriot зможе тільки якщо стрілятиме їй "назустріч", а не навздогін, і до того ж всього за 1-2 хвилини операторам ЗРК доведеться засікти пуск російської ракети, вирахувати її траєкторію і націлити на неї свою.

Про те, на що очікувати від ЗРК С-300, ми вже писали і його використання можливе тільки з території Білорусі.