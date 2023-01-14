Чи можуть росіяни вдарити по Києву ракетами С-300? Що кажуть військові та експерти

Чи загрожує столиці посилення обстрілів

У той час як після двотижневої перерви окупанти завдали нового ракетного удару по Україні, їхня інтенсивність може зрости, якщо по столиці почнуть застосовувати ракети ЗРК С-300, як це вже робили окупанти влітку проти Харкова та Миколаєва. Оскільки загальна кількість ракет оцінюється в кілька тисяч одиниць, їхнє застосування проти Києва може збільшити інтенсивність ракетних обстрілів.

Про можливість обстрілів Києва із ЗРК С-300 в ефірі телемарафону заявив речник ВВС України Юрій Ігнат.

На запитання журналіста, чи дозволяє відстань росіянам застосовувати системи С-300 по Києву з півночі, Юрій Ігнат відповів, що це можливо, оскільки ракети С-300 мають різні модифікації, тому певна модифікація, можливо, і дозволяє застосовувати з території саме росії.

Треба сказати, що можливість запуску ЗУР (зенітної керованої ракети) системи С-300 з території саме росії по Києву виглядає досить суперечливою.

Так, згідно з відкритими даними, дальність дії останніх модифікацій ЗРК С-300 становить близько 300 км. Але треба зазначити, що це дальність для пуску повітряної мети, водночас дальність застосування проти наземної мети у ЗРК С-300 значно менша, але точна дистанція невідома.

Наприклад, як повідомляє Defence.ua за наземними цілями С-300 може бити на дистанцію від 50 до 120 км, але ці дані є скоріше оціночними та вельми приблизними, оскільки стрілянина зенітною ракетою по наземній меті хоч і можлива, але загалом не передбачена, Тож точних відомостей з цього приводу просто немає.

У той же час відомо, що під ударами С-300 опинялися головним чином Миколаїв та Харків, до яких окупантам вдалося підібратися на кілька десятків кілометрів, тобто постріл ЗУР комплексу на 40-50 км точно можливий.

Водночас відстань від Києва до найближчої до столиці (трохи більше 200 км по прямій) Брянської області, навряд чи дозволяє розраховувати на удар С-300 з території саме росії. Найімовірнішим у такому разі може стати удар із території Білорусі, до кордону з якою від Києва якраз близько 120-130 км, тобто приблизно на межі можливої дальності удару для С-300.

Водночас для такого удару знадобиться розміщувати ЗРК фактично на кордоні з Україною, що, напевно, буде засічено розвідкою ЗСУ. Крім того, ракетні удари по Україні з території саме Білорусі стали вкрай рідкісними, в основному тепер їх завдають з території Росії.

Останній ракетний удар, завданий територією України окупантами, призвів до потрапляння в 9-поверховий житловий будинок у Дніпрі, що призвело до руйнувань та постраждалих.