Новая ракетная опасность для Киева: каким городам еще она грозит

Эксперт рассказал по каким городам могут достать оккупанты из ЗРК и почему это опасно

В ходе недавнего ракетного обстрела Киева 14 января, оккупанты применили ракеты из зенитных комплексов С-300 и С-400. Враг неоднократно использовал их для ударов по Харькову и Николаеву, однако впервые использовал для атаки украинской столицы.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что весьма вероятно использование подобных комплексов против Киева с территории рф и Беларуси, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что столица была атакована зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления.

Как утверждает директор Defense Express Сергей Згурец, использование ЗРК С-300 и более совершенного С-400 представляет для Украины серьезную опасность.

Хотя зенитные ракетные комплексы предназначены для стрельбы по воздушным целям, их можно применять и против наземных целей, однако с заметной меньшей дальностью. Как утверждает военный эксперт, новая ракета ЗРК С-400 способна ударить по наземной цели на расстоянии до 230 км (по воздушной цели – 400 км). Тем самым эта ракета вполне способна "достать" до Киева даже из приграничных районов Брянской области рф.

Куда достанет С-400 из Брянска

Но что еще хуже – скорость ракеты 48Н6E комплекса С-400 составляет до 2500 м/с, то есть, расстояние в 230 километров на максимальной скорости она преодолеет всего за 1,5-2 минуты, что делает практически невозможной вероятность реакции и ее перехвата ПРО.

Схожая ситуация с другим российским ЗРК — С-300. Правда, дальность его удара по наземным целям считается вдвое меньшей – порядка 120 км, но этого хватит для пуска по Киеву из беларуси. При этом максимальная скорость ракеты комплекса составляет 2000 м/с, а значит, время подлета не превысит одной минуты.

Радиус поражения С-300 из Беларуси

Как подчеркивает Сергей Згурец, в случае обстрела ЗРК С-400 из Беларуси, существуют четыре опасности:

в зону поражения попадают не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов;

не всегда будет возможность вовремя предупредить ракетную угрозу, которая была во время ударов по Киеву;

зенитные управляемые ракеты, в случае ударов по наземным целям, не точны и чем больше дальность — тем больше погрешность. Следовательно, целью для атаки РФ может быть только город в целом, то есть пуски ракет С-400 представляют значительную угрозу для гражданских как неизбирательное оружие;

средств противодействия этим ракетам у нас пока нет.

Правда, с последним ситуация может улучшиться после поставки в Украину американского ЗРК Patriot, к овладению управлением которым уже приступили бойцы ВСУ.

Вместе с тем, возможностей ЗРК также может оказаться недостаточно для борьбы с новой опасностью, ведь известно, что скорость перехватываемой американским комплексом цели ограничивается 1800 м/с, в то время как российские ракеты разгоняются до 2000-2500 метров.

Радиус поражения С-300 и С-400 из Беларуси и из Брянска

Проще говоря, сбить вражескую ракету Patriot сможет только если будет стрелять ей "навстречу", а не вдогонку, и к тому же всего за 1-2 минуты операторам ЗРК придется засечь пуск российской ракеты, высчитать ее траекторию и нацелить на нее свою.

О том, чего ожидать от ЗРК С-300, мы уже писали и его использование возможно только с территории Беларуси.