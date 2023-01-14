Могут ли россияне ударить по Киеву ракетами С-300? Что говорят военные и эксперты

Грозит ли столице усиление обстрелов

В то время как после двухнедельного перерыва оккупанты нанесли новый ракетный удар по Украине, их интенсивность может вырасти, если по столице начнут применять ракеты ЗРК С-300, как это уже делали оккупанты летом против Харькова и Николаева. Поскольку общее число ракет оценивается в несколько тысяч единиц, их применение против Киева может увеличить интенсивность ракетных обстрелов.

О возможности обстрелов Киева из ЗРК С-300 в эфире телемарафона заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

На вопрос журналиста, позволяет ли расстояние россиянам применять системы С-300 по Киеву с севера, Юрий Игнат ответил, что это возможно, поскольку ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, и позволяет применять с территории именно России.

Надо сказать, что вероятность пуска ЗУР (зенитной управляемой ракеты) системы С-300 с территории именно рф по Киеву выглядит довольно противоречивой.

Так, согласно открытым данным, дальность действия последних модификаций ЗРК С-300 составляет порядка 300 км. Но надо отметить, что это дальность для пуска по воздушной цели, в то же время дальность применения против наземной цели у ЗРК С-300 куда меньше, но точная дистанция неизвестна.

К примеру, как сообщает Defence.ua по наземным целям С-300 может бить на дистанцию от 50 до 120 км, но эти данные являются скорее оценочными и весьма приблизительными, поскольку стрельба зенитной ракетой по наземной цели хоть и возможна, но в целом не предусмотрена, так что точных сведений на этот счет попросту нет.

В то же время известно, что под ударами С-300 оказывались главным образом Николаев и Харьков, к которым оккупантам удалось подобраться на несколько десятков километров, то есть выстрел ЗУР комплекса на 40-50 км точно возможен.

В то же время расстояние от Киева до ближайшей к столице (немногим более 200 км по прямой) Брянской области, вряд ли позволяет рассчитывать на удар С-300 с территории именно россии. Более вероятным в таком случае может стать удар с территории Беларуси, до границы с которой от Киева как раз около 120-130 км, то есть примерно на пределе возможной дальности удара для С-300.

В то же время для такого удара понадобится размещать ЗРК фактически на границе с Украиной, что наверняка будет засечено разведкой ВСУ. Кроме того, ракетные удары по Украине с территории именно Беларуси стали крайне редки, в основном теперь их наносят с территории самой рф.

Последний ракетный удар, нанесенный по территории Украины оккупантами привел к попаданию в 9-этажный жилой дом в Днепре, что привело к разрушениям и пострадавшим.