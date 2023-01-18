У Києві повідомляють про вибухи, у багатьох регіонах України повітряна тривога: що відомо

Мешканців столиці просять не панікувати

Вдень 18 січня у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. У більшості випадків таке відбувається, коли російські окупанти починають масовані обстріли українських міст.

Водночас, у місцевих пабліках жителі Києва пишуть, що чули звуки вибухів, після чого у багатьох регіонах пролунали сигнали тривоги.

У столиці на той момент повітряну тривогу не оголошували.

"Телеграф" публікує мапу повітряних тривог в Україні на момент публікації новини.

Водночас популярні українські Telegram-канали почали писати про те, що попередньо вибухи, які чули жителі Києва, ніяк не пов’язані з російським ракетним обстрілом.

У Telegram-каналі Збройних Сил України після хвилі паніки в соцмережах повідомили, що сьогоднішні вибухи у столиці були плановими. Тож турбуватися містянам не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 січня у Києві, а також у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Немішаєвому були чутні вибухи. Проте повітряну тривогу в місті та області не оголошували.