В Киеве сообщают о взрывах, во многих регионах Украины воздушная тревога: что известно

Жителей столицы просят не паниковать

Днем 18 января во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В большинстве случаев такое происходит, когда российские оккупанты начинают массированные обстрелы украинских городов.

В то же время в местных пабликах жители Киева пишут, что слышали звуки взрывов, после чего во многих регионах прозвучали сигналы тревоги.

В столице на тот момент воздушную тревогу не объявляли.

"Телеграф" публикует карту воздушных тревог в Украине на момент публикации новости.

В то же время популярные украинские Telegram-каналы сообщают, что, предварительно, взрывы, которые слышали жители Киева, никак не связаны с российскими ракетными обстрелами.

В Telegram-канале Вооруженных Сил Украины после волны паники в соцсетях сообщили, что сегодняшние взрывы в столице были плановыми. Поэтому беспокоиться горожанам не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 января в Киеве, а также в Буче, Гостомеле, Ирпене, Немешаево были слышны взрывы. Однако воздушную тревогу в городе и области не объявляли.