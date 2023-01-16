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Війна — день 327: Україна відновлюється після ракетного удару, а окупанти наступають на Донбасі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну тривають 327 днів
Бої за Україну тривають 327 днів

Оперативно про головне 16 січня

Українці зустріли 327 день у стані воєнного стану. Росіяни намагаються атакувати на лінії Сватове — Кремінна, а також наступають у районі Соледара, Бахмута та Авдіївки. Україна ж відновлюється після попереднього ракетного удару, який забрав безліч життів мирних жителів та відновлює пошкоджену енергосистему під загрозою чергового масового обстрілу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі в неділю 16 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В окупованому Севастополі чули вибухи, повідомляється про роботу ППО.

З даними за 13 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 324: запеклі бої за Бахмут та Соледар продовжуються

Про те, що відбувалося 14 січня, читайте у матеріалі Війна — день 325: окупанти перетворюють Соледар на руїни і знову атакували Київ

Інформація за 15 січня доступна у зведенні: Війна — день 326: ворог зазнає поразки на фронті і застосовує "ракетний терор" проти мирних міст.

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#Україна #Росія #Війна