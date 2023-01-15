росія продовжує тиснути на Соледар та Бахмут: актуальні карти боїв в Україні

За добу ворог тричі застосував авіаудари, 57 разів ракети та 69 разів обстрілював із РСЗВ

Ворог продовжує наступати зі сходу. Російські війська атакують на лінії Сватове — Кремінна, наступають у районі Соледара, Бахмута та Авдіївки.

Аналітики Інституту вивчення війни сумніваються, що українські сили утримуватимуть позиції в самому Соледарі. На півдні ворог продовжує оборонні дії та зміцнення позицій.

За даними Генштабу ЗСУ, відбити атаку ворога вдалося в районах Макіївки та Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Солі, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Новобахмутівки, Красногорівки, Водяного, Майорська та Мар’їнки Донецької.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує атаки в районі Сватового та Кремінної, намагаючись відновити позиції. Російські джерела заявляють про спроби росіян просунутися в районі Стельмахівки та Макіївки. Українські військові могли просунутися ближче до Кремінної. На Луганщині триває обстріл тилових позицій окупантів.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині окупанти продовжують наступати в районі Соледара — на північ, на північний захід і південний захід від міста відбиваються атаки ворога в Роздолівці, Солі, Червоній Горі. Ситуація з контролю над Соледаром є неоднозначною — українські сили можуть контролювати позиції на заході міста, але є ймовірність, що позиції утримуються безпосередньо за межами міста. У зведенні Генштабу Соледар значиться як місто, де було відбито атаку росіян. У районі Бахмута також продовжується наступ росіян. На думку деяких російських джерел, вагнерівці відмовляються від прямих атак на Бахмут та намагаються оточити місто.

У районі Авдіївки атаки не зупиняються. Ворог намагається просунутися у Мар’їнці. Напередодні знову було проведено атаку в західній частині Донецької області поблизу Запорізької на околицях Великої Новосілки, але за останню добу про атаки на цьому напрямку не повідомлялося.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують окопуватись і вести оборону. Уздовж східного берега Дніпра добудовують систему укріплень. Керченський міст буде відремонтовано до кінця лютого. Українські військові продовжують ліквідувати склади та позиції ворога в окупованій частині Запорізької та Херсонської областей.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав про ракетну атаку по Дніпру. Внаслідок обстрілу одна з ракет потрапила до житлової багатоповерхівки — знайдено понад 10 тіл загиблих, десятки поранених. За даними військових, це була ракета Х-22, яку українська система ППО збити не може.