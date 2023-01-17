Війна — день 328: окупанти готують новий наступ на сході та обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне 17 січня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 328 днів. Окупанти продовжують докладати найбільших зусиль на напрямі Бахмута та Соледара, де для ЗСУ в останні дні справи йдуть не дуже добре. Водночас експерти припускають, що ворог може спробувати розпочати великий наступ у Луганській області, куди росіяни стягують додаткові сили. Україна тим часом відновлюється після масштабних обстрілів, від яких продовжують гинути мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі у понеділок 17 січня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В США визнали, що Україна нині потребує далекобійних ракет, проте дискусії з цього питання тривають. У Пентагоні пообіцяли подумати над тим, як допомогти подолати цей виклик

00:00 Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у росії, ймовірно, залишаються ще сотні ракет Х-22, одна з яких зруйнувала будинок у Дніпрі. За його словами, Україна поки що не має можливості їх збивати, але на це здатні західні системи ППО на кшталт SAMP/T або Patriot.

Про те, що відбувалося 14 січня, читайте у матеріалі Війна — день 325: окупанти перетворюють Соледар на руїни і знову атакували Київ

Інформація за 15 січня доступна у зведенні: Війна — день 326: ворог зазнає поразки на фронті і застосовує "ракетний терор" проти мирних міст .

З даними за 16 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 327: Україна відновлюється після ракетного удару, а окупанти наступають на Донбасі