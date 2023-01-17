"Розуміємо, куди має піти "рускій корабль": на форумі в Давосі Дуда розповів про Зеленського

На ВЕФ у Давосі Дуда та Моравецький переконуватимуть надати більше допомоги Україні

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав Всесвітній Економічний форум (ВЕФ) у Швейцарії і розповів про свої стосунки з українським лідером Володимиром Зеленським та спільну позицію з приводу росії.

Перебуваючи в Українському домі в Давосі, польський лідер заявив, що з президентом України їм вдається досягати порозуміння навіть розмовляючи різними мовами. Особливо, зазначив Дуда, їхні позиції сходяться з приводу російської агресії.

"Дуже часто я говорю з президентом Зеленським. Я говорю польською, він українською і ми розуміємо один одного. Особливо в питанні, куди має піти "російський корабель", — розповів Дуда.

Він додав, що прибув на форум, зокрема, для того, щоб "добиватися відповідальності за всі страшні злочини, вчинені росією".

Крім того, раніше стало відомо, що на ВЕФ у Давосі, що проходить з 16 по 20 січня, Анджей Дуда та голова польського уряду Матеуш Моравецький переконуватимуть своїх співрозмовників про надання військової підтримки Україні та виступатимуть на тему забезпечення безпеки на Європейському континенті.

Як пише Укрінформ, згідно з програмою перебування президента Польщі на форумі, 17 січня він візьме участь у відкритті виставки на тему військових злочинів росії в Україні, яка відбудеться в Українському домі в Давосі. Він також візьме участь у кількох дискусійних панелях щодо безпеки в європейському регіоні.

У свою чергу, спікер польського уряду Мюллер під час прес-конференції в понеділок повідомив, що важливим елементом візиту Моравецького на ВЕФ будуть питання, пов’язані з посиленням оборонних можливостей України. Він також зазначив, що надання військової допомоги Україні де-факто гарантує безпеку для усієї Європи.

"Ми пояснюємо нашим західним партнерам, а також партнерам з усього світу, що можлива поразка України де-факто означає дестабілізацію в майбутньому всієї території Європи та світу. Ми чудово знаємо, що можлива перемога росії спричинить подальшу експансію, зросте апетит росіян до завоювання інших країн, тому що владимир путін проводить таку царську політику, виходячи з того, що для нього має значення розмір території", — наголосив Мюллер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що польський прем’єр Матеуш Моравецький закликав Німеччину давати більше зброї Україні та пояснив, чим загрожує поразка України.