"Понимаем, куда должен пойти "русский корабль": на форуме в Давосе Дуда рассказал о Зеленском

На ВЭФ в Давосе Дуда и Моравецкий будут убеждать оказать больше помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Всемирный Экономический форум (ВЭФ) в Швейцарии и рассказал о своих отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским и совместной позиции по поводу россии.

Находясь в Украинском доме в Давосе польский лидер заявил, что с президентом Украины им удается достигать взаимопонимания даже разговаривая на разных языках. Особенно, отметил Дуда, их позиции сходятся в отношении российской агрессии.

"Очень часто я говорю с президентом Зеленским. Я говорю на польском, он на украинском и мы понимаем друг друга. Особенно в вопросе, куда должен пойти "русский корабль", — рассказал Дуда.

Он добавил, что прибыл на форум, в частности, для того, чтобы "добиваться ответственности за все страшные преступления, совершенные россией".

Кроме того, ранее стало известно, что на ВЭФ в Давосе, который проходит с 16 по 20 января, Анджей Дуда и глава польского правительства Матеуш Моравецкий будут убеждать своих собеседников о предоставлении военной поддержки Украине и выступать на тему обеспечения безопасности на европейском континенте.

Как пишет Укринформ, согласно программе пребывания президента Польши на форуме, 17 января он примет участие в открытии выставки по теме военных преступлений россии в Украине, которая состоится в Украинском доме в Давосе. Он также примет участие в нескольких дискуссионных панелях на тему безопасности в европейском регионе.

В свою очередь спикер польского правительства Мюллер во время пресс-конференции в понедельник сообщил, что важным элементом визита Моравецкого на ВЭФ будут вопросы, связанные с усилением оборонных возможностей Украины. Он также отметил, что предоставление военной помощи Украине де-факто гарантирует безопасность для всей Европы.

"Мы объясняем нашим западным партнерам, а также партнерам со всего мира, что возможное поражение Украины де-факто означает дестабилизацию в будущем всей территории Европы и мира. Мы прекрасно знаем, что возможная победа россии повлечет за собой дальнейшую экспансию, вырастет аппетит россиян к завоеванию других стран, потому что владимир путин проводит такую ​​царскую политику, исходя из того, что для него имеет значение размер территории", — подчеркнул Мюллер.

Напомним, ранее мы писали о том, что польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Германию давать больше оружия Украине и объяснил, чем грозит поражение Украины.