Премьер Польши доступно объяснил немцам, чем грозит поражение Украины

Германию призывают давать больше оружия Украине

В Польше заявили, что Германии следовало бы быть "решительнее" в области поставок оружия для Украины, ведь наша страна защищает не только себя от российских оккупантов, но и благополучие Европы.

Так, выступая в Берлине, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины "может стать прелюдией к Третьей мировой войне", и потому сейчас "нет причин для блокирования поддержки Киеву и затягивания ее на неопределенный срок". Об этом пишет агентство PAP.

"Я призываю правительство Германии к решительным действиям, заключающимся в поставках всех видов вооружений в Украину", – передает издание слова Моравецкого.

Глава польского правительства напомнил европейским союзникам, что Западная Европа "считала, что русского медведя можно приручить", хотя Польша в это же время постоянно предупреждала, имея историю взаимоотношения с россией, "что империализм является основной часть кремлевской политики".

"Оказалось, что отношения с россией — это договор с дьяволом. Политика "Wandel durch Trade", "изменение через торговлю", и проекты, которые должны были связать россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее", – отметил глава правительства.

Также Моравецкий добавил, что в политическом мышлении россии существование независимой Украины, Польши и стран Балтии является "несовместимым с существованием российского империализма".

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит от Польши танки Leopard в рамках международной коалиции.

Также мы сообщали о том, что в Германии не исключают, что их танки могут в будущем быть переданы в Украину.

А тем временем военный журналист Сергей Ауслендер пишет: если пять европейских стран дадут Украине по роте Leopard — это будет тяжелая танковая бригада, если 10 стран — то две бригады. Если к ним добавить БМП Bradley и Marder, колесные истребители AMX, плюс западную артиллерию, то и получается кулак, способный проломить оборону.

"Тут главное — психологический момент, лед сломан и больше в Европе никто не ноет об опасности эскалации, не надо злить Путина и вот это все. Наоборот, наметилась даже какая-то конкуренция — британцы собираются передать "Челленджеры", один из главных конкурентов "Леопардов", кстати", — добавил он.