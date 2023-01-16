Прем’єр Польщі доступно пояснив німцям, чим загрожує поразка України

Німеччину закликають давати більше зброї Україні

У Польщі заявили, що Німеччині варто було б бути більш "рішучіми" в галузі постачання зброї для України, адже наша країна захищає не тільки себе від російських окупантів, а й благополуччя Європи.

Так, виступаючи в Берліні, глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "нема причин для блокування підтримки Києву та затягування її на невизначений строк". Про це пише агенція PAP.

"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь в Україну", – передає видання слова Моравецького.

Глава польського уряду нагадав європейським союзникам, що Західна Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити", хоча Польща в цей же час постійно попереджала, маючи історію взаємин з росією, "що імперіалізм є основною частиною кремлівської політики".

"Виявилося, що відносини з росією — це договір з дияволом. Політика "Wandel durch Trade", "зміна через торгівлю", і проекти, які мали пов’язати росію з Європою, не вдалися. Це була петля на нашій шиї", — зазначив він. голова правління.

Також Моравецький додав, що у політичному мисленні росії існування незалежної України, Польщі та країн Балтії є "несумісним із існуванням російського імперіалізму".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна отримає від Польщі танки Leopard в рамках міжнародної коаліції.

Також ми повідомляли про те, що у Німеччині не виключають, що їхні танки можуть у майбутньому бути передані в Україну.

Тим часом військовий журналіст Сергій Ауслендер пише: якщо п'ять європейських країн дадуть Україні по роті Leopard — це буде важка танкова бригада, якщо 10 країн — дві бригади. Якщо до них додати БМП Bradley і Marder, колісні винищувачі AMX плюс західну артилерію, то і виходить кулак, здатний проломити оборону.

"Тут головне — психологічний момент, крига скресла і більше в Європі ніхто не ниє про небезпеку ескалації, не треба злити Путіна і ось це все. Навпаки, намітилася навіть якась конкуренція — британці збираються передати "Челленджери", один із головних конкурентів" Леопардів", до речі", — додав він.