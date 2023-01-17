Скільки сучасних танків потрібно Україні для наступу: експерти назвали цифру

Нашій країні потрібне сучасне озброєння для ефективніших атак на полі бою

Для того, щоб провести успішний наступ, Україні потрібно близько 100 танків. Про це стало відомо на тлі новин про відправку Великою Британією 14 танків Challenger 2.

Кількість танків називає одразу кілька джерел. Так, The Guardian цитує Лондонський міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) та колишнього начальника військової розвідки Великої Британії Філіпа Осборна. Така кількість танків враховує, що потрібно провести належну підготовку та мати стабільне постачання запчастин, також це залежить від конкретних планів України щодо проведення військової компанії.

Дослідники лондонського інституту вважають, що танків, які відправляють Україні Британія, явно недостатньо, але й забезпечити повною мірою необхідну кількість танків для України Британія також не зможе.

Важливо зважати на те, що Україні також можуть передати танки Leopard 2 від Польщі та інших країн. Їх кількість IISS оцінюють у понад 2 000 у різних країнах. Багато що залежить від офіційного Берліна, який поки що не дозволив передачу. Якщо інші країни вирішаться, і Німеччина дозволить, кількість танків можна довести до сотні.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Польща запропонувала відправити 14 танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну. Але потреби України вищі. На думку головнокомандуючих йдеться про 300 танків і не менш ніж 600 бойових машин.