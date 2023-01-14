Британія відправить Україні потужні танки: скільки і коли чекати

Офіційна заява щодо рішення британського уряду очікується вже сьогодні

Велика Британія, як і обіцяла раніше, відправить Україні потужні танки Challenger — 2 ще до початку весняного наступу. Відповідне рішення ухвалив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Як у суботу, 14 січня, посилаючись на власні джерела у британському уряді, повідомляє видання The Independent, попередньо планується відправка 12 таких бойових машин. Перші чотири з них вже готуються до переправки у східну Європу, ще вісім — прибудуть туди трохи згодом. Ймовірно, усі танки приїдуть до України ще до початку весняного наступу Збройних сил.

Співрозмовники видання також додали, що Сунак планує офіційно повідомити про своє рішення українському президенту Володимиру Зеленському вже сьогодні, 14 січня. Голова британського уряду нібито ясно дав зрозуміти, що Лондон повинен виконувати свої зобов'язання перед Україною і вони повинні містити в собі забезпечення Києва необхідною технікою для оборони своїх територій від ворога, а також "зміни балансу на полі бою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі рішення Польщі щодо відправки Києву німецьких важких танків Leopard уряд Великої Британії підтвердив, що також хоче передати Україні один із двох типів танків – Challenger або Challenger 2 — чим вони відрізняються та які особливості мають.