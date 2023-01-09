Очікування Києва не справдяться: Польща передасть Україні танки Leopard, однак є "але"

Києву не варто розраховувати на сотню танків від Варшави

Польща, котра з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагає Києву протистояти агресору, а нещодавно ще й посилила українську ППО, у новому пакеті допомоги зможе передати лише невелику кількість танків Leopard 2, хоча мова раніше йшла про сотню одиниць.

Таку інформацію під час чергового ефіру на Radia ZET повідомив голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуба Кумоха, зазначивши, що очікування поставки більшої кількості танків типу Leopard 2 вважає абсурдними.

"Мова йде про символічну підтримку, кілька, кілька десяток штук… Абсолютно не всі. Говорити, що Польща віддасть кілька сотень штук, абсурдно", — пояснив він.

Крім того, за словами Кумохи, Leopard 2 передаватиме Києву не лише Польща, а коаліція країн-союзників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар РНБО прокоментував небажання Німеччини передавати Україні танки Leopard 2. Зокрема, Олексій Данілов переконаний, що, якщо цього не станеться, то росія може в майбутньому воювати вже з німцями під Берліном.

Також нагадаємо, що Велика Британія може передати Україні один із двох типів танків – Challenger або Challenger 2.