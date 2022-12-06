Польща зміцнила українську ППО: у Мережі “засвітився” новий зенітно-ракетний комплекс

Новий ЗРК зміцнить ППО української армії

Декілька днів тому Київ отримав від Мадрида перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk, які мають посилити протиповітряну оборону України проти масованих ракетних ударів з боку Росії.

Однак на озброєнні українських сил ППО з’явилися й інші зразки техніки, які передавалися не так відкрито. Так, Telegram-канал NMFTE опублікував фото польського ЗРК С-125 "Newa SC".

С-125 "Newa SC" у ЗСУ

Основою для польської ЗРК послужив радянський зенітно-ракетний комплекс С-125 "Нева-М" виробництва 1960-х років, який відтоді неодноразово модернізувався та отримав назву "Печора". Саме під цією назвою він пройшов оновлення та перебуває на озброєнні Росії, Білорусі, України та багатьох інших країн.

Що стосується польської модифікації Newa SC, то вона була покращена на початку 2000-х років насамперед за рахунок заміни старих радянських аналогових приладів сучаснішими західними цифровими. Це підвищило надійність та точність системи.

Крім того, комплекс став рухливішим за рахунок розташування пускових установок на шасі застарілого радянського танка Т-55, а РЛС — на авто високої прохідності на базі МАЗ-543, що зробило пересування комплексу надійнішим навіть по важкодоступній місцевості.

За даними порталу "Мілітарний", польська станція повітряної розвідки NUR може відстежувати повітряну атмосферу на глибину до 300 км. Після цього вже ЗРК Newa SC здатний збивати повітряні цілі на дальності в 3,5-25 км і на висоті від 20 до 18 000 метрів.

Нагадаємо, що періодично на передовій ЗСУ можна помітити зразки військової техніки та озброєння, яке формально в нашу країну не постачалося або про це офіційно не повідомлялося.