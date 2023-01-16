Ситуація у Соледарі дуже важка: генерал окреслив найважливіші завдання ЗСУ

Україна повинна зберегти життя бійців, які боронять місто

Окупаційна армія росії, ймовірно, все ж спромоглася оточити місто Соледар (Донецька область), але повністю його не захопила. Тож українські захисники все ще мають можливість відійти. Наразі ситуація на цьому напрямку оцінюється як вкрай складна.

Про це генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів у своєму коментарі "Телеграфу", зазначивши, що саме Бахмут і Соледар є вкрай важливими для військових тактичними об'єктами.

На думку експерта, додаткові сили, які українське військове командування направило на Соледарський напрям, аби утримати місто, були недостатніми.

"Ситуація тяжка. Особливо у Соледарі. І, схоже, супротивник практично зміг його оточити. Але ще є невелика можливість відходу. Резерви, які ми туди заводили, були або недостатні, щоб там встояти, або надіслані пізно", — пояснив він.

За словами генерал-лейтенанта, саме Соледар має вкрай важливе тактичне значення для обох ворогуючих сторін. Попри всю складність ситуації, Романенко все ж переконаний, що ЗСУ зможуть відвоювати місто. Однак зараз дуже важливо зберегти життя захисників, тож, якщо іншого виходу поки немає, їм потрібно відійти.

"Якщо склалося так, що немає іншого виходу, слід відходити, будувати новий рубіж, який би стабілізував ситуацію, не даючи супротивникові просуватися далі", — додав він.

Романенко також зазначає, що головне завдання українців зараз — не дати окупантам заволодіти Бахмутом, які роблять усе можливе, аби взяти місто у кільце. Адже саме захоплення Бахмуту надасть ворогу можливість просунутися до Часового Яру, Краматорська та Слов’янська.

"Це логістика, дороги. І нам не можна допустити таких проривів. Думаю, з нашого боку там уже зосереджені відповідні сили", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, головною метою Соледара було відволікання великої кількості окупаційних російських військ. І це завдання місто перевиконало навіть із лишком.