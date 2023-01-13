"Міжнародна журналістика дала збій": CNN осоромилася з новиною про Соледар

росіяни продовжують плодити фейки

З початком повномасштабної війни в Україні росія масово використовує дезінформацію, яку розповсюджує як через свої ЗМІ, так і через фейкові Telegram-канали. Від російської брехні виявилися не застрахованими не лише пересічні громадяни, а й навіть відомі західні видання, наприклад, CNN.

У популярному пабліку "Реальна війна" зауважили, що в одній зі своїх останніх новин про ситуацію в місті американські журналісти посилаються на Telegram-канал нібито 46-ї бригади ЗСУ, який насправді створено росіянами.

"Українська військова частина, дислокована в Соледарі, заявила в четвер, що ситуація в оспорюваному східному місті є "критичною"", — пише CNN, з посиланням на фейковий канал.

Канал був створений у вересні 2022 року, і якщо на початку (коли набиралася аудиторія) його адміністрація публікувала позитивні новини нібито від наших солдатів, то вже зараз показала справжнє обличчя, сіючи паніку в умах довірливих громадян.

Щоб не стати жертвою російських центрів інформаційно-психологічних операцій, вкотре закликаємо наших громадян довіряти лише офіційним чи перевіреним джерелам інформації. До речі, справжня сторінка 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знаходиться за посиланням.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що окупанти заявили про повне захоплення Соледара, проте у ЗСУ відповіли на ворожий фейк.

Також ми повідомляли, що у Польщі з'явилися "видання", що розповсюджують кремлівські фейки.