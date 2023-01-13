"Международная журналистика дала сбой": CNN оконфузился c новостью о Соледаре

Россияне продолжают плодить фейки

С началом полномасштабной войны в Украине россия массово использует дезинформацию, которую распространяют, как через свои СМИ, так и через фейковые Telegram-каналы. От российской лжи оказались не застрахованными не только обычные граждане, но и даже именитые западные издания, как, например, телеканал CNN.

В популярном паблике "Реальная война" заметили, что в одной из своих последних новостей об обстановке в городе американские журналисты на сайте CNN ссылаются на Telegram-канал якобы 46-й бригады ВСУ, который на самом деле создан россиянами.

"Украинская военная часть, дислоцированная в Соледаре, заявила в четверг, что ситуация в оспариваемом восточном городе является "критической"", — пишет CNN со ссылкой на фейковый канал.

Канал был создан в сентября 2022 года, и если в начале (когда набиралась аудитория) его администрация публиковала позитивные новости якобы от наших солдат, то уже сейчас показала истинное лицо, сея панику в умах доверчивых граждан.

Чтобы не стать жертвой российских центров информационно-психологических операций, в очередной раз призываем наших граждан доверять только официальным или проверенным источникам информации. К слову, настоящая страница 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины находится по ссылке.

Напомним, "Телеграф" писал, что оккупанты заявили о полном захвате Соледара, однако в ВСУ ответили на вражеский фейк.

Также мы сообщали, что в Польше появились "издания", распространяющие кремлевские фейки.