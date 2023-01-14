Соледар перевиконав свою місію: військовий експерт пояснив велику помилку росії

У Соледарі відбувається утилізація російських найманців українською артилерією

Обстановка у Соледарі залишається напруженою, місто повністю не контролюється жодною зі сторін. Головною метою Соледара було відволікти якнайбільше російських військ, але це завдання місто перевиконало з лишком.

Таку думку у своєму блозі висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, невелике містечко стало справжнім плацдармом, на якому вже знищено колосальну кількість передового ресурсу ПВК "Вагнера". Пригожин показав свою марність, чим ще більше посилив конфлікт із Міноборони.

"Пригожин втратив лояльність керівництва не довівши нічого, а лише продемонструвавши свою марність. Кирзачі повернули управління бойовими діями на Бахмутському плацдармі, де до того була беззастережна монополія Пригожина. Конфлікт між мо рф і півнячим генералом Пригожиним виходить на новий рівень", — сказав він.

У Соледарі не лише перемелюють російську армію, а й самого Пригожина вдалося вибити з обойми. Ватажок найманців планував швидко захопити місто, показавши свою ефективність, але вдалося продемонструвати лише протилежне — повну профнепридатність та нікчемність, упевнений аналітик.

ЗСУ, як і раніше, контролюють північно-західну частину Соледара, а та частина, яка контролюється противником, стала місцем його планомірної утилізації. Українська артилерія регулярно та успішно працює по місцях скупчення ворога, адже має переваги в позиціях. Особливо страждають східна та південно-східна локації.

"Тобто, крім усього іншого, Пригожин отримав не тільки місце для садомазо, фізичного та морального, але і свою особисту Чорнобаївку, де продовжують перемелювати ресурс окупантів. І я не виключаю, що на Соледар може чекати доля Пісок, які зараз більше сіра зона, ніж чиясь позиція. Просто окупанти цього ще не зрозуміли", — підкреслив військовий оглядач.

Напередодні Олександр Коваленко писав, що Соледар виконував, виконує та виконуватиме свої функції, як будь-яке інше село, населений пункт чи місто у зоні бойових дій. Однак на сьогоднішній день місто перевиконало поставлені перед ним завдання.

"Такої різнорівневої анігіляції ворога, фізичної та політичної, моральної та інформаційної, я давно не спостерігав. Але, спостерігаємо за подіями далі – це ще не кінець", — резюмував аналітик.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни кинули на захоплення Соледара майже всі сили. Незважаючи на високу інтенсивність наступу, ЗСУ продовжують стримувати та знищувати ворога.