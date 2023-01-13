Ворог кинув чи не всі сили: у Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі

Росіяни підтримують вкрай високу інтенсивність наступу, проте ЗСУ тримаються

Попри висновки фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), які заявили про те, що в ніч на 13 січня російські окупанти нібито витіснили українські Збройні сили з міста Соледар (Донецька область), ця інформація не відповідає дійсності. Наші захисники все ще утримують оборону міста.

Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зазначивши, що ця ніч у Соледарі була вкрай гарячою, адже там тривали важкі бої з окупантами.

"Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає!", — йдеться в тексті публікації.

Нагадаємо, як генерал-лейтенант Ігор Романенко детально пояснив, чому російський ворог так зацікавлений у тому, аби вибити Збройні сили України з міст Соледар і Бахмут (Донеччина).

Також "Телеграф" повідомляв, яким чином, на думку Сергія Череватого, мороз може повпливати на подальший розвиток боїв на Донецькому напрямі та пояснив плани військового командування ЗСУ щодо посилення оборони Соледара.