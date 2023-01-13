росія відтіснила ЗСУ від Соледара, але їй це не допоможе: свіжі карти боїв
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Українські захисники продовжують боронити кордони, незважаючи на втому та погоду
Українські військові заплатили велику ціну, але довго і героїчно стримували російських окупантів у районі Бахмута та Соледара на Донеччині. Є підстави вважати, що до ранку п’ятниці, 13 січня, окупанти відтіснили Збройні сили України і контролюють більшу частину Соледара, проте це не є оперативно значущою подією.
Такого висновку дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).
Донецька область
Окупаційні війська, ймовірно, відтіснили українські сили із західних околиць Соледара і контролюють більшу частину міста, якщо не все місто, — про це військові експерти стверджують з посиланням на дані геолокаційних кадрів за 11 і 12 січня.
Генштаб ЗСУ раніше регулярно інформував про відбиття атак на Соледар, однак у зведенні напередодні згадав лише атаку на Сіль (населений пункт на північний схід від Соледара).
Так, президент України Володимир Зеленський у своїй заяві про утримання позицій у Соледарі міг мати на увазі оборонні позиції поряд із містом, а не у самому населеному пункті.
В ISW вважають, що росія витратила значні ресурси на Соледар, проте навіть отримання контролю над ним не стане великою перемогою та стратегічно значущою подією.
"Російські інформаційні операції перебільшують значення Соледара, який у кращому випадку є тактичною перемогою рф. ISW продовжує оцінювати, що захоплення Соледара — населеного пункту площею менше 5,5 квадратних миль — не дозволить російським силам контролювати критичні українські наземні лінії зв'язку з Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста на короткий час", — йдеться у повідомленні.
Також ворог атакує на лінії Авдіївка-Донецьк. Пропагандисти рф повідомляють про захоплення Мар’їнки, проте підтверджень цьому немає.
Російські військові блогери стверджують, що росія штурмує позиції у Благодатного на північний схід від Бамута і повністю захопили Опитне (знаходиться за 4 км на південь від Бахмута), — проте підтвердити цю інформацію поки неможливо.
Харківська та Луганська області
Сили і росії, і України продовжують операції на лінії Сватово-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття штурму біля Кремінної, що може говорити про просування в районі цього населеного пункту. Також українські військові могли покращити позиції у районі Білогорівки на південь від Кремінної.
Херсонська та Миколаївська області
Окупанти продовжують оборонятися на лівому березі Дніпра, збудували мережу окопів у Раденську, продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини.
росія продовжує спроби встановлення контролю над ЗАЕС і стягує до Енергодару російських інженерів, оскільки працівники станції відмовляються співпрацювати з Росатомом.
Як повідомляв "Телеграф", раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росія може підтягнути резерви мобілізованих у Донецьку та Луганську області.