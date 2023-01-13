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росія відтіснила ЗСУ від Соледара, але їй це не допоможе: свіжі карти боїв

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися на картах, що зараз відбувається на фронті в Україні
Розібралися на картах, що зараз відбувається на фронті в Україні. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники продовжують боронити кордони, незважаючи на втому та погоду

Українські військові заплатили велику ціну, але довго і героїчно стримували російських окупантів у районі Бахмута та Соледара на Донеччині. Є підстави вважати, що до ранку п’ятниці, 13 січня, окупанти відтіснили Збройні сили України і контролюють більшу частину Соледара, проте це не є оперативно значущою подією.

Такого висновку дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій Україна 13.01.2023
Карта бойових дій Україна 13.01.2023

Донецька область

Окупаційні війська, ймовірно, відтіснили українські сили із західних околиць Соледара і контролюють більшу частину міста, якщо не все місто, — про це військові експерти стверджують з посиланням на дані геолокаційних кадрів за 11 і 12 січня.

Генштаб ЗСУ раніше регулярно інформував про відбиття атак на Соледар, однак у зведенні напередодні згадав лише атаку на Сіль (населений пункт на північний схід від Соледара).

Так, президент України Володимир Зеленський у своїй заяві про утримання позицій у Соледарі міг мати на увазі оборонні позиції поряд із містом, а не у самому населеному пункті.

В ISW вважають, що росія витратила значні ресурси на Соледар, проте навіть отримання контролю над ним не стане великою перемогою та стратегічно значущою подією.

"Російські інформаційні операції перебільшують значення Соледара, який у кращому випадку є тактичною перемогою рф. ISW продовжує оцінювати, що захоплення Соледара — населеного пункту площею менше 5,5 квадратних миль — не дозволить російським силам контролювати критичні українські наземні лінії зв'язку з Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста на короткий час", — йдеться у повідомленні.

Також ворог атакує на лінії Авдіївка-Донецьк. Пропагандисти рф повідомляють про захоплення Мар’їнки, проте підтверджень цьому немає.

Російські військові блогери стверджують, що росія штурмує позиції у Благодатного на північний схід від Бамута і повністю захопили Опитне (знаходиться за 4 км на південь від Бахмута), — проте підтвердити цю інформацію поки неможливо.

Карта бойових дій Соледар, Бахмут, Авдіївка 13.01.2023
Карта бойових дій Соледар, Бахмут, Авдіївка 13.01.2023

Харківська та Луганська області

Сили і росії, і України продовжують операції на лінії Сватово-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття штурму біля Кремінної, що може говорити про просування в районі цього населеного пункту. Також українські військові могли покращити позиції у районі Білогорівки на південь від Кремінної.

Карта бойових дій Сватово-Кремінна 13.01.2023
Карта бойових дій Сватово-Кремінна 13.01.2023

Херсонська та Миколаївська області

Окупанти продовжують оборонятися на лівому березі Дніпра, збудували мережу окопів у Раденську, продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини.

росія продовжує спроби встановлення контролю над ЗАЕС і стягує до Енергодару російських інженерів, оскільки працівники станції відмовляються співпрацювати з Росатомом.

Карта бойових дій на півдні України 13.01.2023
Карта бойових дій на півдні України 13.01.2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росія може підтягнути резерви мобілізованих у Донецьку та Луганську області.

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#Мапа #Соледар #Бахмут