росія відтіснила ЗСУ від Соледара, але їй це не допоможе: свіжі карти боїв

Українські захисники продовжують боронити кордони, незважаючи на втому та погоду

Українські військові заплатили велику ціну, але довго і героїчно стримували російських окупантів у районі Бахмута та Соледара на Донеччині. Є підстави вважати, що до ранку п’ятниці, 13 січня, окупанти відтіснили Збройні сили України і контролюють більшу частину Соледара, проте це не є оперативно значущою подією.

Такого висновку дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій Україна 13.01.2023

Донецька область

Окупаційні війська, ймовірно, відтіснили українські сили із західних околиць Соледара і контролюють більшу частину міста, якщо не все місто, — про це військові експерти стверджують з посиланням на дані геолокаційних кадрів за 11 і 12 січня.

Генштаб ЗСУ раніше регулярно інформував про відбиття атак на Соледар, однак у зведенні напередодні згадав лише атаку на Сіль (населений пункт на північний схід від Соледара).

Так, президент України Володимир Зеленський у своїй заяві про утримання позицій у Соледарі міг мати на увазі оборонні позиції поряд із містом, а не у самому населеному пункті.

В ISW вважають, що росія витратила значні ресурси на Соледар, проте навіть отримання контролю над ним не стане великою перемогою та стратегічно значущою подією.

"Російські інформаційні операції перебільшують значення Соледара, який у кращому випадку є тактичною перемогою рф. ISW продовжує оцінювати, що захоплення Соледара — населеного пункту площею менше 5,5 квадратних миль — не дозволить російським силам контролювати критичні українські наземні лінії зв'язку з Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста на короткий час", — йдеться у повідомленні.

Також ворог атакує на лінії Авдіївка-Донецьк. Пропагандисти рф повідомляють про захоплення Мар’їнки, проте підтверджень цьому немає.

Російські військові блогери стверджують, що росія штурмує позиції у Благодатного на північний схід від Бамута і повністю захопили Опитне (знаходиться за 4 км на південь від Бахмута), — проте підтвердити цю інформацію поки неможливо.

Карта бойових дій Соледар, Бахмут, Авдіївка 13.01.2023

Харківська та Луганська області

Сили і росії, і України продовжують операції на лінії Сватово-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття штурму біля Кремінної, що може говорити про просування в районі цього населеного пункту. Також українські військові могли покращити позиції у районі Білогорівки на південь від Кремінної.

Карта бойових дій Сватово-Кремінна 13.01.2023

Херсонська та Миколаївська області

Окупанти продовжують оборонятися на лівому березі Дніпра, збудували мережу окопів у Раденську, продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини.

росія продовжує спроби встановлення контролю над ЗАЕС і стягує до Енергодару російських інженерів, оскільки працівники станції відмовляються співпрацювати з Росатомом.

Карта бойових дій на півдні України 13.01.2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росія може підтягнути резерви мобілізованих у Донецьку та Луганську області.