В Соледаре происходит утилизация российских наемников украинской артиллерией

Обстановка в Соледаре остается напряженной, город полностью не контролируется ни одной из сторон. Главной целью Соледара было отвлечь на себя как можно больше российских войск, но эту задачу город перевыполнил с лихвой.

Такое мнение в своем блоге выразил военно-политический обрзреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, небольшой городок стал настоящим плацдармом, на котором уже уничтожено колоссальное количество передового ресурса ЧВК "Вагнера". Пригожин показал свою бесполезность, чем еще больше усугубил конфликт с Минобороны.

"Пригожин лишился лояльности руководства не доказав ничего, а лишь продемонстрировав свою бесполезность. Кирзачи вернули управление боевыми действиями на Бахмутском плацдарме, где до того была безоговорочная монополия Пригожина. Конфликт между мо рф и петушиным генералом Пригожиным выходит на новый уровень", — прокомментировал Коваленко.

В Соледаре не только перемалывают российскую армию, но и самого Пригожина удалось выбить из обоймы. Главарь наемников планировал быстро захватить город, показав свою эффективность, но удалось продемонстрировать лишь обратное — полную профнепригодность и никчёмность, уверен аналитик.

ВСУ по-прежнему контролируют северо-западную часть Соледара, а та часть, которая контролируется противником, стала местом его планомерной утилизации. Украинская артиллерия регулярно и успешно работает по местам скопления врага, ведь у нее есть преимущества в позициях. Особенно страдают восточная и юго-восточная локации.

"То есть, помимо всего прочего, Пригожин заполучил не только место для садомазо, физического и морального, но и свою личную Чернобаевку, где продолжают перемалывать ресурс оккупантов. И я не исключаю, что Соледар может ожидать судьба Песок, которые сейчас больше серая зона, чем чья-то позиция. Просто оккупанты этого ещё не поняли", — подчеркнул военный обозреватель.

Накануне Александр Коваленко писал, что Соледар, выполнял, выполняет и будет выполнять свои функции, как любое другое село, населённый пункт или город в зоне боевых действий. Однако на сегодняшний день город перевыполнил поставленные перед ним задачи.

"Такой разноуровневой аннигиляции врага, физической и политической, моральной и информационной, я давно не наблюдал. Но, наблюдаем за событиями дальше – это ещё не конец", — резюмировал аналитик.

Ранее "Телеграф" рвссказывал о том, россияне бросили на захват Соледара почти все силы. Несмотря на высокую интенсивность наступления, ВСУ продолжают сдерживать и уничтожать врага.