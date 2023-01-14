"Повелся" даже CNN: стало известно, как появился фейк об отступлении ВСУ из Соледара

Сообщение об отступлении украинской армии – типичный образец информационно-психологичечкой спецоперации кремля

Сообщение американского телеканала CNN об "организованном отступлении" украинских войск из Соледара основано на информации фейкового Telegram-канала, принадлежащего якобы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Об этом сообщает Stopfake.org.

На самом же деле данное соединение носит название "46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ", а сам Телеграм-канал был создан еще в сентябре "именно с целью привлечения подписчиков и использования кремлем в нужный момент".

"Это — методы российских ИПСО (информационно-психологичечких специальных операций)", — предупреждают в Stopfake.org.

Напомним, еще утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои. Но она отметила, что наши бойцы в тяжелейших условиях держат оборону.

"Ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует", — сказала она. Более того: бои за Соледар, согласно сообщению Генштаба ВСУ, продолжаются до сих пор.