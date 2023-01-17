Переповнена маршрутка зіткнулася з фурою на Львівщині: безліч постраждалих (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі з постраждалих перебувають у дуже тяжкому стані
Неподалік Львова сталася серйозна аварія за участю багатотонної фури та переповненого маршрутного автобуса.
Як інформує пресслужба місцевої патрульної поліції у своєму Telegram-каналі, пригода сталася неподалік населеного пункту Гамаліївка, на трасі Київ-Чоп.
Зазначається, що дорогу в цьому районі частково перекрито, а правоохоронці забезпечують реверсний рух.
За наявною інформацією, всього в маршрутці знаходилося близько 40 осіб, від зіткнення з вантажівкою транспортний засіб перекинувся на бік.
Тим часом "Суспільне" повідомляє, що травми отримали не менше 19 осіб, з яких двоє перебувають у дуже тяжкому стані, а ще одна людина втратила око.
Ще дев’ять постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.
Як повідомлялося раніше, напередодні на тій же трасі Київ-Чоп сталося ще одне зіткнення автобуса з вантажівкою. За деякою інформацією, водій автобуса заснув за кермом і врізався в фуру, що стояла на заправці, що призвело до його загибелі. Ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.