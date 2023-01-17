Переповнена маршрутка зіткнулася з фурою на Львівщині: безліч постраждалих (фото)

Деякі з постраждалих перебувають у дуже тяжкому стані

Неподалік Львова сталася серйозна аварія за участю багатотонної фури та переповненого маршрутного автобуса.

Як інформує пресслужба місцевої патрульної поліції у своєму Telegram-каналі, пригода сталася неподалік населеного пункту Гамаліївка, на трасі Київ-Чоп.

Зазначається, що дорогу в цьому районі частково перекрито, а правоохоронці забезпечують реверсний рух.

За наявною інформацією, всього в маршрутці знаходилося близько 40 осіб, від зіткнення з вантажівкою транспортний засіб перекинувся на бік.

Тим часом "Суспільне" повідомляє, що травми отримали не менше 19 осіб, з яких двоє перебувають у дуже тяжкому стані, а ще одна людина втратила око.

Ще дев’ять постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

ДТП у Львівській області

Гамаліївка на карті

Як повідомлялося раніше, напередодні на тій же трасі Київ-Чоп сталося ще одне зіткнення автобуса з вантажівкою. За деякою інформацією, водій автобуса заснув за кермом і врізався в фуру, що стояла на заправці, що призвело до його загибелі. Ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.