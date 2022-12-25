Двоє людей загинули на місці і ще одна в лікарні

У Запоріжжі сталася серйозна ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей і ще один отримав поранення. Водій легковика не впоралася з керуванням у темну пору часу за несприятливих погодних умов.

Як повідомляється на офіційній Facebook-сторінці поліції Запорізької області, правоохоронці встановлюють обставини ДТП із двома загиблими, що сталася у Шевченківському районі міста.

З’ясувалося, що 24 грудня водій автомобіля "Volkswagen Jetta", рухаючись у темний час доби за несприятливих погодних умов, не впоралася з керуванням та виїхала за межі проїзної частини, де зіткнулася з бетонною перешкодою.

Внаслідок аварії пасажири автомобіля 1996 та 1978 років народження померли на місці подій від отриманих поранень. Ще двоє пасажирів 1984 та 1991 років народження отримали травми різного ступеня важкості доставлені до медичного закладу. Пізніше одна із травмованих померла у стінах лікарні.

Наразі відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Також для встановлення всіх обставин інциденту було призначено низку експертиз.

"Поліцейські наголошують, що у зв’язку з обмеженням споживання електроенергії та відсутністю вуличного освітлення у темний час доби всі учасники дорожнього руху повинні сумлінно дотримуватися правил дорожнього руху", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в столиці України чоловік вирішив перебігти шестисмугову дорогу і потрапив у ДТП, яке паралізувало рух.

Також ми повідомляли про те, що на Рівненщині сталася жахлива ДТП, легковик зіткнувся з фурою.