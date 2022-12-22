Рух у Києві паралізував ДТП із пішоходом: вирішив перебігти шість смуг (відео)

Поруч із місцем аварії було два підземні переходи, однак жертва аварії початково вирішила "зекономити час"

В Києві, де на днях сталася аварійна зупинка одразу кількох гілок метро, вранці 22 грудня зафіксували чергову смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Аварія відбулася на Шулявці неподалік торгового центру Cosmo Multimall. На жаль, інцидент не обійшовся без жертв.

Більше подробицей повідомляють Telegram-канали "Киевский движ" і dtp.kiev.ua. Наразі по вулиці Вадима Гетьмана серйозно паралізований рух автомобілів — затор простягається на кілька кілометрів, майже сягаючи станції метро "Дорогожичі".

В результаті ДТП загинув пішохід, який ризикнув перетнути одразу шість дорожніх смуг у недозволеному місці. При цьому поруч із місцем аварії знаходиться щонайменше два підземні переходи, котрі могли б зберегти киянину життя. Але бажання зекономити час призвело до зіткнення із автомобілем Volkswagen, яке і стало для пішохода смертельним.

Прогулянка через автомобільну дорогу стала для пішохода останньою

Затор величезний

Нагадаємо, що інцидент стався неподалік ТЦ Cosmo Multimall (відомий також як "Космополіт"). Це доволі жвава ділянка автомобільного руху, тому ДТП значно ускладнило можливість швидко дістатися до місця призначення.

На карті позначено приблизне місце аварії і станції "Дрогожичі", до якої майже дістає затор

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