Машину сплющило, як іграшкову: на Одещині сталася серйозна ДТП (фото, відео)

За попередньою інформацією, через зіткнення постраждали не менше шести машин

На Одещині, яка вже кілька діб проводить у стані повного блекауту, зросла кількість серйозних ДТП. Одна з них сталася 11 грудня у місті Березівка. Внаслідок зіткнення було пошкоджено не менше шести автомобілів, один із легковиків фактично виявився роздавлений величезною фурою.

Перші деталі про інцидент повідомили у місцевих Telegram-каналах "Х-я Одеса" та "Одеса INFO". Відомо, що кілька учасників аварії загинули, проте їхня точна кількість поки не називається.

Не говорять і про те, що саме спровокувало ДТП. Однак на фото та відео з місця події чітко видно, як величезна вантажна фура буквально розплющила білий автомобіль. Не пощастило ще кільком машинам: за попередньою інформацією, крім фури пошкоджено ще п’ять легкових авто.

Інших деталей поки немає, на місці вже працюють рятувальники. Додамо, що найімовірніше аварія трапилася десь неподалік блокпоста, адже на відео добре видно протитанкові їжаки, розставлені на дорозі.

Березівка Одеської області на карті

Це не перша руйнівна ДТП на Одещині за останні кілька діб. Як уже розповідав "Телеграф", кілька днів тому під Знам’янкою зіткнулися пасажирський автобус та вантажівка. Загинуло кілька людей.