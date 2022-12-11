Машину сплющило, как игрушечную: на Одесчине произошло серьезное ДТП (фото, видео)

По предварительной информации, из-за столкновения пострадало не менее шести машин

В Одесской области, которая уже несколько суток проводит в состоянии полного блэкаута, выросло количество серьезных ДТП. Одно из них произошло 11 декабря в городе Березовка. В результате столкновения было повреждено не менее шести автомобилей, одна из легковушек фактически оказалась раздавлена огромной фурой.

Первые детали об инциденте сообщили в местных Telegram-каналах "Х-я Одесса" и "Одесса INFO". Известно, что несколько участников аварии погибли, однако их точное количество пока не называется.

Не говорят и том, что именно спровоцировало ДТП. Однако на фото и видео с места происшествия четко видно, как огромная грузовая фура буквально расплющила белый автомобиль. Не повезло и еще нескольким машинам: по предварительной информации, кроме фуры повреждены еще пять легковых авто.

Других деталей пока не сообщается, на месте уже работают спасатели. Добавим, что, вероятней всего, авария случилась где-то неподалеку блокпоста, ведь на видео хорошо видны противотанковые ежи, расставленные на дороге.

Березовка Одесской области на карте

Это не первое разрушительное ДТП в Одесской области за последние несколько суток. Как уже рассказывал "Телеграф", несколько дней назад под Знаменкой столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибло несколько человек.