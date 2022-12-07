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Грузовик оккупантов врезался в маршрутку: на Донбассе масштабное ДТП, много погибших (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Пропагандисты умалчивают, что грузовик был военным, но на его боку можно рассмотреть оккупационный символ "V" Новость обновлена 07 декабря 2022, 10:23
Пропагандисты умалчивают, что грузовик был военным, но на его боку можно рассмотреть оккупационный символ "V". Фото Коллаж "Телеграфа"

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В среду, 7 декабря, в Донецкой области, где продолжаются самые серьезные бои, произошла крупная дорожная авария. В результате столкновения военного грузовика и микроавтобуса в бывшем Шахтерском районе погибло минимум 16 человек, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Движение на участке дороги перекрыли, близко к месту ДТП других водителей не подпускают.

Первые подробности инцидента сообщает ТАСС, ссылаясь на местные экстренные службы. Следует отметить, что актуальной информации о более точном месте аварии не поступало.

Пока известно немногое — 16 человек погибли, еще трое получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Сколько среди погибших мирных людей, не отмечается, однако известно, что на грузовике перевозили военнослужащих.

ДТП в Шахтерском районе
Фото с места ДТП

Несмотря на попытки пропагандистских СМИ не слишком акцентировать внимание на данном факте, на видео можно разобрать запрещенный символ оккупантов "V", нанесенный на дверку грузовика.

ДТП в Шахтерском районе
Отрезок трассы перекрыт
Шахтерский район карта
Шахтерский район на карте

На трассе, где произошло столкновение автомобилей, сейчас перекрыто движение, другие машины пускают в обход. О причинах ДТП пока не сообщали.

Впрочем, даже подобные инциденты вряд ли повлияют на абсурдные решения оккупантов насчет попытки контрнаступления на востоке Украины. Что именно задумали вражеские солдаты, рассказывал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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#ДТП #Донецкая область #Донбасс #Погибшие