Грузовик оккупантов врезался в маршрутку: на Донбассе масштабное ДТП, много погибших (видео)

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В среду, 7 декабря, в Донецкой области, где продолжаются самые серьезные бои, произошла крупная дорожная авария. В результате столкновения военного грузовика и микроавтобуса в бывшем Шахтерском районе погибло минимум 16 человек, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Движение на участке дороги перекрыли, близко к месту ДТП других водителей не подпускают.

Первые подробности инцидента сообщает ТАСС, ссылаясь на местные экстренные службы. Следует отметить, что актуальной информации о более точном месте аварии не поступало.

Пока известно немногое — 16 человек погибли, еще трое получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Сколько среди погибших мирных людей, не отмечается, однако известно, что на грузовике перевозили военнослужащих.

Фото с места ДТП

Несмотря на попытки пропагандистских СМИ не слишком акцентировать внимание на данном факте, на видео можно разобрать запрещенный символ оккупантов "V", нанесенный на дверку грузовика.

Отрезок трассы перекрыт

Шахтерский район на карте

На трассе, где произошло столкновение автомобилей, сейчас перекрыто движение, другие машины пускают в обход. О причинах ДТП пока не сообщали.

Впрочем, даже подобные инциденты вряд ли повлияют на абсурдные решения оккупантов насчет попытки контрнаступления на востоке Украины. Что именно задумали вражеские солдаты, рассказывал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.