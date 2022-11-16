стремоусова расстреляли? Появились интересные фото авто со следами пуль

ДТП, в котором погиб предатель, могло быть не случайным

Один из главных коллаборантов кирилл стремоусов внезапно погиб в аварии незадолго до освобождения Херсона, — почти сразу же пошли разговоры, что это могла быть неслучайная смерть, однако теперь появились и фотографии, которые подливают масла в огонь этой теории.

Снимки выложил руководитель российского движения "За правду" Роман Хренов.

"Машина Кирилла Стремоусова так и стоит на трассе. На ней чётко видно следы от пуль", — написал он.

Интересно, что вскоре после этого он пост со снимками удалил, — однако "Телеграф" успел их сохранить.

Авто имеет повреждения, будто бы перевернулось с носа на спину в аварии (как машина стремоусова)

Видно, что это бронированный Лексус со следами будто бы от пуль

Стоит заметить, что нет никаких подтверждений тому, что это на самом деле тот самый автомобиль, на котором разбился кирилл стремоусов, однако тот тоже был на бронированном внедорожнике Lexus, и авто на фото имеет похожие повреждения, будто бы оно переворачивалось в ДТП. У обоих даже одинаково отбит задний бампер.

Напоминаем, как выглядело авто стремоусова после аварии, — его разорвало надвое сразу над колесами, и часть с салоном отлетела и перевернулась на крышу:

Стоит заметить, что стремоусов оказался в некотором роде пророком, — он некогда говорил: "Пока я жив, Херсон не сдадим". И Херсон действительно вернулся под контроль Украины почти сразу же после гибели стремоусова.

Как сообщал "Телеграф", кирилла стремоусова хоронили в открытом гробу, однако закрыли его лицо вуалью.