стремоусова розстріляли? З’явилися цікаві фото авто зі слідами куль

ДТП, в якій загинув зрадник, могла бути не випадковою

Один із головних колаборантів кирилл стремоусов раптово загинув в аварії незадовго до визволення Херсона, — майже одразу ж пішли розмови, що це могла бути невипадкова смерть, проте тепер з’явилися й фотографії, що підливають олії у вогонь цієї теорії.

Знімки виклав керівник російського руху "За правду" Роман Хренов.

"Машина Кирила Стремоусова так і стоїть на трасі. На ній чітко видно сліди від куль", — написав він.

Однак цікаво, що невдовзі після цього він пост зі знімками видалив, проте "Телеграф" встиг їх зберегти.

Автомобіль має пошкодження, ніби перекинувся з носа на спину в аварії (як машина стремоусова)

Видно, що це броньований Лексус зі слідами начебто від куль

Варто зауважити, що немає жодних підтверджень тому, що це насправді той самий автомобіль, на якому розбився кирилл стремоусов, проте той теж був на позашляховику Lexus, і авто на фото має схожі пошкодження, ніби воно переверталося в ДТП. В обох навіть однаково відбито задній бампер.

Нагадуємо, як виглядало авто стремоусова після аварії, — його розірвало надвоє відразу над колесами, і частина з салоном відлетіла і перекинулася на дах:

Варто зауважити, що стремоусов виявився таким собі пророком, — він колись казав: "Поки я живий, Херсон не здамо". І Херсон справді повернувся під контроль України майже одразу після загибелі стремоусова.

Як повідомляв "Телеграф", кирила стремоусова ховали у відкритій труні, проте закрили його обличчя вуаллю.