Вантажівка окупантів врізалася в маршрутку: на Донбасі масштабна ДТП, багато загиблих (відео)

Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані

У середу, 7 грудня, на Донеччині, де тривають найсерйозніші бої, сталася велика дорожня аварія. Внаслідок зіткнення військової вантажівки та мікроавтобуса в колишньому Шахтарському районі загинуло щонайменше 16 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Рух дільницею дороги перекрили, близько до місця ДТП інших водіїв не підпускають.

Перші подробиці інциденту повідомляє "ТАСС", посилаючись на місцеві екстрені служби. Слід зазначити, що актуальної інформації про уточнення місця аварії не надходило.

Поки відомо небагато — 16 людей загинули, ще троє отримали важкі втрати. За їхнє життя борються лікарі. Скільки серед загиблих мирних людей не зазначається, проте відомо, що вантажівкою перевозили військовослужбовців.

Фото з місця ДТП

Попри спроби пропагандистських ЗМІ не надто наголошувати на цьому факті, на відео можна розібрати заборонений символ окупантів "V", нанесений на дверцята вантажівки.

Відрізок траси перекритий

Шахтарський район на карті

На трасі, де сталося зіткнення автомобілів, зараз перекрито рух, інші машини пускають в обхід. Про причини ДТП ще не повідомлялося.

Проте навіть подібні інциденти навряд чи вплинуть на абсурдні рішення окупантів щодо спроби контрнаступу на сході України. Що саме задумали ворожі солдати, розповідав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.