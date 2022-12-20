У Києві аварійно зупинилися одразу дві гілки метро: що відомо

Під землею на певний час застрягли сотні людей, які поспішали у своїх справах

Ранок вівторка, 20 грудня, для багатьох жителів Києва розпочався з непередбачених обставин — через технічні проблеми зупинився рух одразу двох гілок метро. Люди фактично застрягли в підземці — багато пасажирів перебувають у потягах, що зупинилися. Швидше за все, столиця знову зіткнулася із черговим перевантаженням електромереж.

Про проблеми із громадським транспортом "Телеграфу" повідомили читачі видання. Слід зазначити, що поїзди зупинилися у не найкращий час: ранок в столиці фактично є годиною пік, адже багато хто поспішає на роботу, навчання та вирішувати інші важливі справи.

Наразі проблеми з рухом спостерігаються на червоній та зеленій гілках. За даними "Телеграфа", сотні людей фактично не можуть виїхати на правий берег: хтось чекає прибуття поїздів на платформах, хтось — застряг у вагонах, що зупинилися.

Карта метро Києва

Слід зазначити, що саме сьогодні, 20 грудня, у столиці мали знову заробити дві центральні станції — "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" (червона та синя гілки), а також пересадковий вузол між ними. Чи зможуть забезпечити їхню стабільну роботу з урахуванням проблем з електроенергією, залишається під питанням.

У Києві по всьому лівому березі спостерігаються критичні перепади напруги, а світло влаштовує "дискотеку", вмикаючись-вимикаючись.

У КМДА вже відреагували на те, що відбувалося, зазначивши, що через проблеми з електрикою рух метро буде трохи змінено.

Нагадаємо, що проблеми з електроенергією безпосередньо пов’язані з черговою російською атакою на Київ, що сталася напередодні, 19 грудня. Окупантам вдалося завдати удару по одному з інфраструктурних об’єктів за допомогою дронів.