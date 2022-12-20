В Киеве аварийно остановились сразу две ветки метро: что известно

Под землей на некоторое время застряли сотни людей, спешивших по своим делам

Утро вторника, 20 декабря, для многих жителей Киева началось с непредвиденных обстоятельств — из-за технических проблем остановилось движение сразу двух веток метро. Люди фактически застряли в подземке — много пассажиров находятся в остановившихся поездах. Вероятней всего, столица снова столкнулась с очередной перегрузкой электросетей.

О проблемах с общественным транспортом "Телеграфу" сообщили читатели издания. Следует отметить, что поезда остановились не в лучшее время: утро в столице фактически является часом пик, ведь многие спешат на работу, учебу и по другим важным делам.

На данный момент проблемы с движением наблюдаются на красной и зеленой ветках. По данным "Телеграфа", сотни людей фактически не могут выехать на правый берег: кто-то ожидает прибытия поездов на платформах, кто-то — и вовсе находясь в самих остановившихся вагонах.

Карта метро Киева

Следует отметить, что именно сегодня, 20 декабря, в столице должны были вновь заработать две центральные станции — "Крещатик" и "Майдан Независимости" (красная и синяя ветки), а также пересадочный узел между ними. Смогут ли обеспечить их стабильную работу с учетом проблем с электроэнергией, остается под вопросом.

В Киеву по всему левому берегу наблюдаются критические перепады напряжения, а свет устраивает "дискотеку", включаясь-выключаясь.

В КГГА уже отреагировали на происходящее, отметив, что из-за проблем с электричеством движение метро будет слегка изменено.

Напомним, что проблемы с электроэнергией напрямую связаны с очередной российской атакой на Киев, произошедшей накануне, 19 декабря. Оккупантам удалось нанести удар по одному из инфраструктурных объектов с помощью дронов.