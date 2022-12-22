Движение в Киеве парализовало ДТП с пешеходом: решил перебежать шесть полос (видео)

Рядом с местом аварии было два подземных перехода, однако жертва аварии изначально решила "сэкономить время"

В Киеве, где на днях произошла аварийная остановка сразу нескольких веток метро, утром 22 декабря было зафиксировано очередное серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Шулявке недалеко от торгового центра Cosmo Multimall. К сожалению, инцидент не обошелся без жертв.

Больше подробностей сообщают Telegram-каналы "Киевский движ" и dtp.kiev.ua. По улице Вадима Гетьмана серьезно парализовано движение автомобилей — пробка простирается на несколько километров, почти достигая станции метро "Дорогожичи".

В результате ДТП погиб пешеход, рискнувший пересечь сразу шесть дорожных полос в неположенном месте. При этом рядом с местом аварии находится по меньшей мере два подземных перехода, которые могли бы сохранить киевлянину жизнь. Но желание сэкономить время привело к столкновению с автомобилем Volkswagen, которое и стало для пешехода смертельным.

Прогулка через автомобильную дорогу стала для пешехода последней

Пробка огромная

Напомним, что инцидент произошел недалеко от ТЦ Cosmo Multimall (известный также как "Космополит"). Это участок довольно оживленного автомобильного движения, поэтому ДТП значительно усложнило возможность быстро добраться до места назначения.

На карте обозначено приблизительное место аварии и станции "Дрогожичи", до которой почти достает пробка

Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезной аварии, которая произошла под Одессой с участием нескольких легковых авто и грузовика. Один из легковушек буквально открыл, словно игрушечный.

Также мы писали про ДТП с пассажирским автобусом, которое тоже произошло в Одесской области. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения.