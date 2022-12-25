Два человека погибли на месте и еще один в больнице

В Запорожье произошло серьезное ДТП, в результате которого погибло три человека и еще один получил ранения. Водитель легковушки не справилась с управлением в темную пору времени при неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщается на официальной Facebook-странице полиции Запорожской области, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими, которое произошло в Шевченковском районе города.

Выяснилось, что 24 декабря водитель автомобиля "Volkswagen Jetta", двигаясь в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с бетонным препятствием.

В результате аварии пассажиры автомобиля 1996 и 1978 годов рождения скончались на месте событий от полученных ранений. Еще двое пассажиров 1984 и 1991 годов рождения получили травмы разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Позже одна из травмированных умерла в стенах больницы.

В настоящий момент ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Также для установления всех обстоятельств инцидента был назначен ряд экспертиз.

"Полицейские подчеркивают, что в связи с ограничением потребления электроэнергии и отсутствием уличного освещения в темное время суток все участники дорожного движения должны добросовестно соблюдать ПДД", — отметили стражи порядка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице Украины мужчина решил перебежать шестиполосную дорогу и попал в ДТП, которое парализовало движение.

Также мы сообщали о том, что на Ровенщине произошло жуткое ДТП, легковушка столкнулась с фурой.