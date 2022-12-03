Смертельное ДТП во Львовской области: столкнулись два грузовика

Водителей предупредили о перекрытии движения на трассе "Киев-Чоп" возле Олеско

В ночь на 3 декабря во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на объездной поселка городского типа Олеско. Из-за этого в районе аварии была временно перекрыта автодорога Киев — Чоп.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Правоохранители предупредили, что на месте происшествия — на объездной Олеско (466 км) — работают все необходимые службы, и полицейские организуют объезд через этот населенный пункт.

Также водителей призвали быть осторожными на дороге.

В патрульной службе уточнили, что смертельное ДТП на автодороге Киев — Чоп рядом с Олеско произошло с участием двух грузовиков.

Также правоохранители опубликовали фото с места происшествия, не сообщая о количестве пострадавших.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти авто в центре Киева.