Смертельна ДТП у Львівській області: зіткнулися дві вантажівки

Водіїв попередили про перекриття руху на трасі "Київ-Чоп" біля Олеско

У ніч проти 3 грудня у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на об’їзній дорозі селища міського типу Олеско. Через це в районі аварії було тимчасово перекрито автошлях Київ — Чоп.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Правоохоронці попередили, що на місці події на об’їзній Олеско (466 км) працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об’їзд через цей населений пункт.

Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.

У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ — Чоп поряд з Олеско сталася за участю двох вантажівок.

Також правоохоронці опублікували фото з місця події, не повідомляючи про кількість постраждалих.

Раніше повідомлялося про дорожньо-транспортну пригоду за участю п’яти авто у центрі Києва.