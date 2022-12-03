Смертельна ДТП у Львівській області: зіткнулися дві вантажівки
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Водіїв попередили про перекриття руху на трасі "Київ-Чоп" біля Олеско
У ніч проти 3 грудня у Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на об’їзній дорозі селища міського типу Олеско. Через це в районі аварії було тимчасово перекрито автошлях Київ — Чоп.
Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.
Правоохоронці попередили, що на місці події на об’їзній Олеско (466 км) працюють усі необхідні служби, і поліцейські організують об’їзд через цей населений пункт.
Водіїв також закликали бути обережними на дорозі.
У патрульній службі уточнили, що смертельна ДТП на автодорозі Київ — Чоп поряд з Олеско сталася за участю двох вантажівок.
Також правоохоронці опублікували фото з місця події, не повідомляючи про кількість постраждалих.
Раніше повідомлялося про дорожньо-транспортну пригоду за участю п’яти авто у центрі Києва.